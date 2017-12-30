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| | Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в Челябинск

Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в Челябинск

Сегодня, 13:00
Отправившийся из Челябинска самолет авиакомпании "Россия", летевший в Санкт-Петербург, вернулся обратно из-за поломки. В северную столицу борт явится не ранее вечера этого дня.

Вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в Челябинск

 

В переносе рейса сообщили в авиагавани Челябинска. Предварительное время отправки самолета в конечный пункт 19:00. Причиной возвращения воздушной машины является несущественная техническая неисправность. Официальные представители компании говорят, что появившиеся сведения в прессе касательно разгерметизации салона борта не являются подлинной информацией.

Челябинские СМИ сообщили о поломке двери в самолете. Израсходовав горючее, лайнер с успехом приземлился на землю, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Людей разместили в отеле. Всего на борту находился 161 пассажир.
Никита Готский
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