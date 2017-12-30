В Москве мужчину зарезали во время корпоратива

Очередная трагедия произошла во время новогоднего корпоратива в столице РФ, когда молодой человек скончался от ножевых ранений, полученных в результате конфликта со своим коллегой.

Александр Вест

По сообщению сотрудников правоохранительных органов в Москве, по прибытию на место происшествия правоохранители обнаружили бездыханное тело гражданина 1988 года рождение, который скончался от полученной травмы колото-резаного типа. Отметим, информация относительно орудия убийства пока не раскрывается. По сообщению очевидцев, на корпоративе, посвященном новогоднему периоду, который проходил в районе проспекта Мира в Москве, двое такелажников вступили в конфликт, который обернулся применением физического насилия.Отметим, помимо обнаруженного трупа, срочной госпитализации был подвергнут второй такелажник, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, у которого были диагностированы раны колото-резаного типа на предплечье левой руки, а также на правой голени.