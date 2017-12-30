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| | В Китае женщина перепутала зад обезьяны со светофором и попала в аварию

В Китае женщина перепутала зад обезьяны со светофором и попала в аварию

Сегодня, 12:45
В Китае в результате дорожной аварии два легковых автомобиля получили существенные повреждения кузова из-за того, что автоледи, находясь за рулём своей машины, резко затормозила, перепутав зад мартышки с красным сигналом светофора.

В Китае женщина перепутала зад обезьяны со светофором и попала в аварию

 

Курьёзный случай произошёл в Китае, где мартышка, которая сбежала из цирка, стала причиной дорожного происшествия. Отметим, что весь ущерб, нанесённый автомобилям в результате их столкновения, обязан оплатить руководитель цирка, откуда сбежало животное. Женина за рулём своего автомобиля бросила взгляд на опору, на которых были установлены камеры видеонаблюдения, и заметила, что светофор показывает красный свет. После этого автоледи резко затормозила, чего не ожидал водитель, ехавший позади неё.

В Китае женщина перепутала зад обезьяны со светофором и попала в аварию

 

Водитель сзади не сумел вовремя нажать на тормоза, отчего его машина протаранила автомобиль женщины, принявшей зад мартышки за красный сигнал на светофоре. Отметим, что не смотря на серьёзные повреждения кузова обоих автомобилей, никто из участников аварии не пострадал.
Александр Вест
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