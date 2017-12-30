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| | Из-за пожара в Ставрополье погиб домашний кот

Из-за пожара в Ставрополье погиб домашний кот

Сегодня, 12:40
Вчера в одном из домов Ставрополья произошел пожар. В его результате скончался кот, проживавший в квартире.

Из-за пожара в Ставрополье погиб домашний кот

 

Согласно предварительной версии, воспламенилась электропроводка на балконе 7 этажа. Жители квартиры успели забрать свои документы, а домашнего питомца кота спасли не удалось. Испуганный зверек забрался под кровать, где задохнулся. Свидетели сообщают, что удалось обойтись без людских жертв.

Также сообщается, что во время ликвидации возгорания оборвался пожарный шланг. Пожарная часть, охраняющая наиболее заселенный район Ставрополья, не имеет всей необходимой техники. Другим же частям города специальное оборудование меняли уже несколько раз.

Возгорание увидели жители квартала, наблюдавшие из окон, как пламя то разгорается в окне, то стихает. В конечном счете пожарным удалось потушить возникший огонь.
Никита Готский
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