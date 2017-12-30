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| | В Москве на железнодорожных путях было обнаружено тело мужчины

В Москве на железнодорожных путях было обнаружено тело мужчины

Сегодня, 12:23
В Москве на путях железнодорожного сообщения Ярославского направления было обнаружено бездыханное тело неизвестного мужчины. В данный момент представители экстренных служб занимаются установлением всех деталей произошедшего.

В Москве на железнодорожных путях было обнаружено тело мужчины

 

Экстренные службы столицы обнародовали заявление, в котором сообщалось о найденном трупе мужчины, который был обнаружен на отрезке железнодорожного сообщения вблизи платформы «Москва 3» около жилого дома, расположенного по 1 Мытищенской улице. Столичные СМИ сообщают, что на место инцидента были отправлены представители экстренных служб, которые займутся установлением всех деталей и причин произошедшего инцидента.

Отметим, что причины смерти мужчины в данный момент не разглашаются, поэтому неизвестно, был ли труп мужчины выброшен на железнодорожное полотно, или причиной его смерти стало движение поездов.
Александр Вест
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