В Ростове проверили "идиотский" перекресток

Ростовские правоохранители проверили "идиотско-опасный" переулок в городе. По словам людей, там рискую жизнью, переходя дорогу.

Никита Готский

Сотрудники ГИБДД ответили местной прессе на материал про опасный перекресток на распутье проспекта Кироовского и улицы Большой Садовой, где люди боятся переходить дорогу. Получив такие сведения, полицейские отправились на указанный участок для изучения улично-дорожной сети и техсредств организации дорожного движения.Стало известно, что в момент проверки на этом перекрестке дорожные знаки установлены и горизонтальная разметка нанесена согласно нормам, уличное освещение имеется в наличии.Также правоохранителями выявлен факт отсутствия пешеходных оград, нехватки в содержании улично-дорожной сети связывается с проведением капитального ремонта на Большой Садовой. На перекрестке находится подземный пешеходный переход, позволяющий людям в полной безопасности переходить с одной стороны Большой Садовой на другую.