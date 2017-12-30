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| | Пьяные гости вынесли из дома своего друга перфоратор и телевизор

Пьяные гости вынесли из дома своего друга перфоратор и телевизор

Сегодня, 12:09
В городе Октябрьский, расположенном в Республике Башкортостан, сотрудники правоохранительных органов осуществили задержание двух местных жителей, причастных к воровству электроприборов.

Пьяные гости вынесли из дома своего друга перфоратор и телевизор

 

По сообщению пресс-службы регионального управления Министерства внутренних дел в Республике Башкортостан, в городе Октябрьский 27-летняя гражданка и её 24-летний сожитель были задержаны правоохранителями. Задержание подозреваемых было осуществлено после наводки одного из местных жителей, у которого преступная пара своровали перфоратор с телевизором. По словам пострадавшего, пара его знакомых занимались распитием спиртных напитков у него в жилище, когда между ними вспыхнул конфликт.

Хозяин жилища пытался остановить своих гостей, однако, не смотря на его усилия, те вынесли из его дома перфоратор и телевизор и унесли данное имущество к себе домой. Правоохранители осуществили возврат имущества его законному владельцу, а на подозреваемых было возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Александр Вест
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