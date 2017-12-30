В Красноярске эвакуируют аэропорт после звонка о бомбе

Аэропорт Красноярска эвакуировали после сигнала о заминировании. Об этом пишут со ссылкой на экстренные службы города.

В Новосибирске эвакуированы посетители больших торговых комплексов. Сейчас по нескольким адресам проверяются сведен я о подозрительных вещах. Местные стражи правопорядка занимаются проведением всех необходимых мероприятий. Прежде информация о минировании торговых центров поступали из городов Сибири и Дальнего Востока.

Никита Готский

Согласно имеющейся информации, неизвестные личности заявили в экстренные структуры Красноярска о заминировании местного аэропорта. По указанному адресу оперативно поехали взрывотехники. Также сообщается, что в данное время рейсов на вылет из авиагавани нет. При этом принято решение об эвакуации всех присутствующих в терминале.Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий наказание до 10 лет тюрьмы за "телефонный терроризм". Ущерб от анонимных "минирований" составил сотни миллионов рублей.