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| | В Красноярске эвакуируют аэропорт после звонка о бомбе

В Красноярске эвакуируют аэропорт после звонка о бомбе

Сегодня, 12:05
Аэропорт Красноярска эвакуировали после сигнала о заминировании. Об этом пишут со ссылкой на экстренные службы города.

В Красноярске эвакуируют аэропорт после звонка о бомбе

 

Согласно имеющейся информации, неизвестные личности заявили в экстренные структуры Красноярска о заминировании местного аэропорта. По указанному адресу оперативно поехали взрывотехники. Также сообщается, что в данное время рейсов на вылет из авиагавани нет. При этом принято решение об эвакуации всех присутствующих в терминале.
 
 
В Новосибирске эвакуированы посетители больших торговых комплексов. Сейчас по нескольким адресам проверяются сведен я о подозрительных вещах. Местные стражи правопорядка занимаются проведением всех необходимых мероприятий. Прежде информация о минировании торговых центров поступали из городов Сибири и Дальнего Востока.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий наказание до 10 лет тюрьмы за "телефонный терроризм". Ущерб от анонимных "минирований" составил сотни миллионов рублей.
Никита Готский
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