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| | 16-летняя девушка пропала в Петрозаводске

16-летняя девушка пропала в Петрозаводске

Сегодня, 12:02
В правоохранительные органы в Петрозаводске поступило заявление о пропаже девушки-подростка. 16-летняя пропавшая девушка не выходила на связь ещё с 21 декабря нынешнего года.

16-летняя девушка пропала в Петрозаводске

 

Покинув учебное заведение, расположенное вблизи первомайского проспекта 21 декабря, девушка не выходила на связь с родными и близкими. Представители правоохранительных органов заявили о необходимости содействия со стороны гражданского населения Петрозаводска в розыске пропавшей Татьяны Лагутиной. В заявлении родственники указали основные отличительные черты подростка: в последний раз девушку видели в куртке с капюшоном, под которой был свитер серого цвета, также на ней были рюкзак фирмы Nike и кроссовки с джинсами.

16-летняя девушка пропала в Петрозаводске

 

Пропавшая имеет светлые волосы средней длины, телесная комплекция девушки – средняя, рост приблизительно 165 сантиметров. Всех граждан, располагающих любой информацией относительно местоположения подростка, просьба обращаться по телефонам: 8 (911) 4018356, 02, 8 (8142) 755-000, 8 (911) 4359104.
Александр Вест
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