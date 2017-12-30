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| | Преступник сбежал из Саратовской колонии

Преступник сбежал из Саратовской колонии

Сегодня, 11:56
Из колонии-поселения, расположенной в станице Паницкая в Саратовской области осуществил побег один из преступников. В данный момент сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний занимаются организацией служебной проверки в колонии.

Преступник сбежал из Саратовской колонии

 

Представители правоохранительных органов в Саратовской области осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения местоположения сбежавшего 43-летнего преступника, который скрылся с колонии-поселения. Представители ФСИН намерены провести ряд служебных проверок в колонии №20, откуда успешно сбежал преступник, для получения подробных данных относительно случившегося инцидента.

Стоит отметить, что данный мужчина подозревается в умышленном убийстве женщины, проживавшей в селе Квасниковка, которая входит в состав города Энгельс в Саратовской области. В ряде местных СМИ была опубликована информация, что многодетная мать, обнаруженная мёртвой с ранениями от холодного оружия, являлась знакомой сбежавшего преступника.
Александр Вест
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