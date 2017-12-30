Преступник сбежал из Саратовской колонии

Представители правоохранительных органов в Саратовской области осуществляют оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения местоположения сбежавшего 43-летнего преступника, который скрылся с колонии-поселения. Представители ФСИН намерены провести ряд служебных проверок в колонии №20, откуда успешно сбежал преступник, для получения подробных данных относительно случившегося инцидента.
Стоит отметить, что данный мужчина подозревается в умышленном убийстве женщины, проживавшей в селе Квасниковка, которая входит в состав города Энгельс в Саратовской области. В ряде местных СМИ была опубликована информация, что многодетная мать, обнаруженная мёртвой с ранениями от холодного оружия, являлась знакомой сбежавшего преступника.