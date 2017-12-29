В Сочи школьную учительницу уволили за критику

Преподавательница школы номер четыре в Сочи опубликовала в Сети ролик, в котором критикует учебное заведение, где она работает. После этого учительнице запретили выполнять свои служебные обязанности. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Домбровский Сергей

Педагог жаловалась на то, что в школе отвратительные условия, на видео запечатлены поломанные стулья и двери. Женщина показала свой полуразрушенный кабинет. Преподавательница жаловалась на нездоровую атмосферу этого учебного заведения и рекомендовала обратить на это внимание родителям и ответственным организациям. В итоге недовольного педагога попросили уйти из школы, так как ранее она уже критиковала это заведение.По словам руководителей, стулья и двери привели в такое состояние сами дети. Цель каждого преподавателя заключается не только в передаче знаний молодому поколению, но и в воспитании. Поэтому доля вины в этой разрухе лежит и на учителях. В полиции заинтересовались данным делом. Руководящий состав школы привлекут к административной ответственности.