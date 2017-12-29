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| | Подъезд одного из домов Волгограда затопило фекалиями

Подъезд одного из домов Волгограда затопило фекалиями

Вчера, 18:05
Грядущий Новый год для жителей одного из домов Волгограда несет исключительно неприятные ощущения, ведь там прорвало канализационные стоки и затопило весь подъезд. Управляющая подъездом компания, однако, каких-либо действий не предпринимала.
 

Подъезд одного из домов Волгограда затопило фекалиями

 

Представители волгоградских СМИ утверждают, что инцидент произошел на Удмуртской улице. Буквально летом текущего года жильцы уже сталкивались с подобной проблемой и вынуждены были мириться с затопленным канализацией подъездом, постоянно жаловались в управляющую компанию и в местные надзорные органы. Когда же они в дом все же приезжали, то канализационный поток высох. Однако, он вновь вернулся в канун Нового года.
 
В середине декабря жильцы дома вновь вынуждены терпеть отвратительное зловоние и затопленный канализационными стоками подъезд. Жительница дома Алла Мартынова утверждает, что аварийная служба ссылается на разрушившийся канализационный лежак. Несмотря на то, что заявку от жильцов приняли, разбираться с проблемой никто не торопится.

Николай Офицеров
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