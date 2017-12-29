Подъезд одного из домов Волгограда затопило фекалиями

Грядущий Новый год для жителей одного из домов Волгограда несет исключительно неприятные ощущения, ведь там прорвало канализационные стоки и затопило весь подъезд. Управляющая подъездом компания, однако, каких-либо действий не предпринимала.

П редставители волгоградских СМИ утверждают, что инцидент произошел на Удмуртской улице. Буквально летом текущего года жильцы уже сталкивались с подобной проблемой и вынуждены были мириться с затопленным канализацией подъездом, постоянно жаловались в управляющую компанию и в местные надзорные органы. Когда же они в дом все же приезжали, то канализационный поток высох. Однако, он вновь вернулся в канун Нового года.

В середине декабря жильцы дома вновь вынуждены терпеть отвратительное зловоние и затопленный канализационными стоками подъезд. Жительница дома Алла Мартынова утверждает, что аварийная служба ссылается на разрушившийся канализационный лежак. Несмотря на то, что заявку от жильцов приняли, разбираться с проблемой никто не торопится.

Николай Офицеров