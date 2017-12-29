В Воронеже живой найдена пропавшая 9-летняя девочка

В Воронеже живой найдена пропавшая 9-летняя девочкаВчера, 17:50
Жительница Тверской области, Татьяна Лидова, которая была объявлена пропавшей, была найдена мертвой в трясине. Об этом сообщают волонтеры одного из поисковых
В четверг в Благовещенске пропала школьница. По сообщению представителей власти, 10-летнюю девочку уже нашли, на ее теле имеются телесные повреждения.
8-летняя девочка, пропавшая два дня назад, была обнаружена в заброшенном доме в районе Кедровка в Кемерово. Ребёнок получил сильное переохлаждение и был