В Воронеже живой найдена пропавшая 9-летняя девочка

Представители сразу двух поисковых отрядов были брошены на поиски пропавшей девятилетней девочки. К счастью, ребенка нашли живым. Об этом сообщили в своем пресс-релизе сотрудники отряда «Воронежец».

В пресс-службе ГУ МВД по региону отмечают, что ребенок находился в заброшенном доме. Школьница невредима. Вскоре за ней прибудут ее родители. Волонтеры отмечают, что изначально о местонахождении девочки сообщил горожанин, увидевший ориентировки правоохранителей.

В результате на поиски направились представители отрядов «Черноземье» и «Воронежец». Пропавшей девочка была объявлена в четверг 28 декабря. Из дома она ушла 25 января в районе 17 часов и так и не вернулась.

Николай Офицеров