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| | В Воронеже живой найдена пропавшая 9-летняя девочка

В Воронеже живой найдена пропавшая 9-летняя девочка

Вчера, 17:50
Представители сразу двух поисковых отрядов были брошены на поиски пропавшей девятилетней девочки. К счастью, ребенка нашли живым. Об этом сообщили в своем пресс-релизе сотрудники отряда «Воронежец».
 

В Воронеже живой найдена пропавшая 9-летняя девочка

 

В пресс-службе ГУ МВД по региону отмечают, что ребенок находился в заброшенном доме. Школьница невредима. Вскоре за ней прибудут ее родители. Волонтеры отмечают, что изначально о местонахождении девочки сообщил горожанин, увидевший ориентировки правоохранителей.
 
В результате на поиски направились представители отрядов «Черноземье» и «Воронежец». Пропавшей девочка была объявлена в четверг 28 декабря. Из дома она ушла 25 января в районе 17 часов и так и не вернулась.

Николай Офицеров
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