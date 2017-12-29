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| | В Петербурге голый мужчина залез на дерево

В Петербурге голый мужчина залез на дерево

Вчера, 16:00
В Санкт-Петербурге состоялся очередной случай публичного оголения. В этот раз мужчина, лишенный верхней одежды, постарался взобраться на дерево, откуда его вызволяли сотрудники спасательной службы.

В Петербурге голый мужчина залез на дерево

 

В одном из публичных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» были обнародованы фотоматериалы того, как неизвестный мужчина без верхней одежды прямо в черте города забрался высоко на дерево. Детали произошедшего не уточняются, но судя по предоставленным материалам, спасением мужчины занимались представители спасательной службы, которые прибыли на место инцидента. В спасении голого мужчины спасатели использовали длинную лестницы, которая позволила приблизиться к гражданину.

В Петербурге голый мужчина залез на дерево

 

В комментариях к данной записи пользователи соцсети оставили многочисленные комментарии, заявляя, что праздники ещё не наступили, а народ уже во всю гуляет. Также некоторые люди замечали, что мужчина был в трусах, значит соблюдал правила приличия, а лазать по деревьям в России ещё никто не запрещал.
Александр Вест
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