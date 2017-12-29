Жительница Уфы обнаружила у себя под елкой уснувшего незнакомца

В Уфе случилась по-настоящему новогодняя история в лучших традициях «Иронии судьбы». Пострадавшим пришлось выпроваживать незваного гостя, который неизвестно как проник к ним в квартиру и уснул под новогодней елкой.

Дарья Светозарова

Потерпевшая проводила мужа на работу, а сама отправилась принять душ. Гигиенические процедуры ее заставил прервать голос сына – мальчик сообщил, что под елкой спит «чужой дядя». Выяснилось, что незнакомец воспользовался невнимательностью хозяйки, которая забыла запереть входную дверь, и проник в помещение. Женщина решила сама не предпринимать никаких действий, а позвонила супругу. Когда глава семьи вернулся домой, они принялись тормошить визитера.Выпроводить странника удалось не сразу. Сначала супруги вынуждены были обыскать его карманы, в одном из которых обнаружили зачетку. Парень очнулся только после того, как его окликнули по фамилии. Оказалось, что в гости к хозяевам квартиры нечаянно забрел студент-медик. Знакомые супругов в шутливой форме укорили потерпевшую – мол, вдруг это судьба. Однако в разговор вмешался муж и сказал, что на этот раз Ипполит проявил настойчивость, а Жене Лукашину пришлось возвращаться в Москву к Гале.