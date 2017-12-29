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| | В петербургском метро эксгибиционист напал на детей

В петербургском метро эксгибиционист напал на детей

Вчера, 15:27
Очередной случай публичного обнажения произошёл в одном из железнодорожных составов петербургского метрополитена. Очевидцев мужских половых органов стала женщина, а также сидевшая рядом мать с двумя детьми.

В петербургском метро эксгибиционист напал на детей

 

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратилась женщина, которая была крайне смущена поведением странного мужчины, оголившимся перед ней прямо в вагоне метро. По словам пострадавшей гражданки, она села в вагон метрополитена, который стал следовать по красной ветке метро, когда к ней подошёл странный гражданин. Мужчина был облачён в джинсы и куртку тёмного цвета, а подойдя к женщине, он обнажил свои половые органы и стал трясти ими прямо в присутствии остальных пассажиров. По словам пострадавшей 28-летней жительницы Петербурга, действия эксгибициониста также были увидены и матерью, которая находилась со своими детьми в том же вагоне.

Женщина заметила, что после показа своего мужского достоинства мужчина покинул их вагон, направившись в следующий. По словам пострадавшей, все свидетели происшествия поспешили сменить вагон.
Александр Вест
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