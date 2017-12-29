Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | В Хабаровске сообщили о минировании торговых центров и аэропорта

В Хабаровске сообщили о минировании торговых центров и аэропорта

Сегодня, 13:08
В полицию Хабаровска пришло сообщение о вероятном минировании нескольких крупных торговых центров города и местного аэропорта. 

 

В Хабаровске сообщили о минировании торговых центров и аэропорта

 

В полицию Хабаровска сегодня поступило несколько звонков, в которых сообщалось, что некоторые большие ТЦ в городе заминированы. Также, было сказано и за минирование аэропорта. Правоохранители совместно с саперами начали спасательную операцию. В магазинах произошла экстренная эвакуация посетителей и персонала. После длительных поисков взрывные устройства обнаружить не удалось. Саперы продолжают дальше работать на объектах. Уже известно, что, вероятнее всего, информация о теракте была ложной.

В аэропорту Хабаровска тоже были проведены поисковые работы. При этом, эвакуация не происходила. Задержек вылетов и прилетов самолетов пока что нет.

Полиция ведет расследование. Они пытаются узнать об источнике этой информации. В случае, если вызовы все же окажется ложными, сообщивших эту информацию могут привлечь к ответственности.

Раньше в пресс-центре МВД сообщали, что большое количество ложных вызовов о минировании поступают из территории Украины, США, Турции и Японии.
Новости по теме
Более десятка торговых центров эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о минировании
Более десятка торговых центров эвакуировали в Петербурге из-за сообщений о минировании

Сразу из нескольких торговых центров Санкт-Петербурга эвакуировали посетителей. Причиной послужили звонки с анонимными сообщениями о минировании. Источник в

В Екатеринбурге идет массовая эвакуация
В Екатеринбурге идет массовая эвакуация

В Екатеринбурге сотрудники экстренных служб продолжают проводить эвакуации из зданий торговых центров и административных учреждений. Волна массовых минирований

Международный аэропорт «Симферополь» эвакуирован из-за звонка о минировании
Международный аэропорт «Симферополь» эвакуирован из-за звонка о минировании

Сообщения, связанные с угрозой акта незаконного вмешательства в работу международного аэропорта «Симферополь», привели к необходимости проведения эвакуации

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости