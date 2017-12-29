В Хабаровске сообщили о минировании торговых центров и аэропорта

В полицию Хабаровска пришло сообщение о вероятном минировании нескольких крупных торговых центров города и местного аэропорта.

В полицию Хабаровска сегодня поступило несколько звонков, в которых сообщалось, что некоторые большие ТЦ в городе заминированы. Также, было сказано и за минирование аэропорта. Правоохранители совместно с саперами начали спасательную операцию. В магазинах произошла экстренная эвакуация посетителей и персонала. После длительных поисков взрывные устройства обнаружить не удалось. Саперы продолжают дальше работать на объектах. Уже известно, что, вероятнее всего, информация о теракте была ложной.В аэропорту Хабаровска тоже были проведены поисковые работы. При этом, эвакуация не происходила. Задержек вылетов и прилетов самолетов пока что нет.Полиция ведет расследование. Они пытаются узнать об источнике этой информации. В случае, если вызовы все же окажется ложными, сообщивших эту информацию могут привлечь к ответственности.Раньше в пресс-центре МВД сообщали, что большое количество ложных вызовов о минировании поступают из территории Украины, США, Турции и Японии.