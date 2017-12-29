Жительница Петербурга родила от таксиста-насильника, и теперь ищет его

41-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением на насильника, после того как родила от него ребенка.

Случай изнасилования произошел еще в январе 2017 года. Тогда местная жительница словила такси, чтобы добраться домой. Спокойно попасть к дому у нее не получилось. Таксист, который представился Захидом, напал на женщину, избил ее и изнасиловал.Кроме тяжелой психической травмы, женщина забеременела от насильника. Сразу она не решилась обращаться в полицию, так как боялась за собственную безопасность. Кроме того, что таксист изнасиловал, он еще и ограбил женщину, забрав у нее и телефон со всей информацией и контактами.Ребенок вышел на свет 26 октября этого года. Только спустя два месяца новоиспеченная мама решила подать заявление в полицию, чтобы те нашли отца ребенка и наказали его за преступление. Она аргументировала это решение тем, что хочет встретить Новый год со спокойной душой, чтобы ее ничего не волновало.Полиция Санкт-Петербурга начала расследование. Правоохранители ищут мужчину невысокого роста, с родинкой на щеке и возможным именем Захид. Подозреваемый кавказкой национальности.