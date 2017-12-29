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| | В Лондоне неизвестные плеснули девушке в лицо кислотой

В Лондоне неизвестные плеснули девушке в лицо кислотой

Сегодня, 11:10
В Лондоне неизвестные злоумышленники плеснули молодой женщине в лицо кислотой. Информацию рассказали представители местных правоохранительных органов.
 

В Лондоне неизвестные плеснули девушке в лицо кислотой

 

В результате пострадавшая получила серьезные ожоги лица и тела. Ее госпитализировали, на данный момент уточняется ее состояние. Злоумышленников пока задержать так и не удалось.
 
Сотрудники Скотланд-Ярда утверждают, что намерены ужесточить наказания для тех, кто причастен к подобным нападениям. Буквально в прошлом году было зафиксировано более 450 попыток нападения с использованием кислоты.

Николай Офицеров
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