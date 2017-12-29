В Лондоне неизвестные плеснули девушке в лицо кислотой

В Лондоне неизвестные плеснули девушке в лицо кислотойСегодня, 11:10
В восточной части Лондона неизвестный мужчина облил жидкостью двух прохожих. Предположительно, в лицо плеснули кислотой, сообщает The Guardian.
Как сообщают представители ГУ МВД РФ по Северной столице, минувшей ночью в Санкт-Петербурге было зафиксировано нападение на сотрудника правоохранительных
Червонозаводский райотдел милиции открыл криминальное производство по факту нападения на начальника теруправления Госгорпромнадзора в Харьковской области Игоря