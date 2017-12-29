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| | В Москве автобус протаранил остановку возле метрополитена

В Москве автобус протаранил остановку возле метрополитена

Сегодня, 11:52
В Москве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент случился 29 декабря возле станции метро «Сходненкская» - общественный транспорт буквально смял остановку. По информации очевидцев, авария произошла в 09:35 утра.

В Москве автобус протаранил остановку возле метрополитена

 

Сообщается пока об одном пострадавшем. Не исключается , что получивших травмы в результате ДТП может быть больше. Почти сразу появились сообщения МЧС о трех пассажирах, обратившихся за медпомощью. Некоторые масс-медиа сообщают, что есть случаи летального исхода – среди погибших числятся уже два человека. Сейчас на месте столкновения работают сотрудники экстренных служб: полицейские, спасатели и медики. Шофер автобуса с места происшествия скрылся. Прохожие начали снимать искореженную остановку и поврежденный автобус на камеру и постить в интернет. Дальнейшие сведения о пострадавших и других подробностях ДТП уточняются. Территория оцеплена полицейским кордоном.
Дарья Светозарова
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