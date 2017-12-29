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| | В Ростове местные жители увидели "мамочек-камикадзе"

В Ростове местные жители увидели "мамочек-камикадзе"

Сегодня, 10:24
Две молодые матери искренне шокировали жителей Ростова-на-Дону. Как сообщается, женщины решили переводить детей через дорогу в неустановленном месте. В результате, родительницам дали прозвище «камикадзе». Фотографии женщин, которые появились среди движущихся транспортных средств на просторах социальных сетей оказались после публикации очевидцев.
 

В Ростове местные жители увидели "мамочек-камикадзе"

 

«Наглядное руководство по тому, как не следует переходить дорогу. Увидели их на перекресте Садовой и Соборного», - опубликовал фотографию один из пользователей на просторах социальных сетей.
 
Местные жители принялись активно комментировать данные фото, называя женщин «камикадзе». Другие отметили, что после этого очень странно читать, когда все повально говорят о том, что водители плохие люди. Пешеходам, по их мнению, следует тоже иногда включать мозги, ведь речь идет о жизни.
 
Многие начали сочувствовать малышам, отмечая, что во всей ситуации больше всего жалко детей, ведь они, скорее всего, даже не понимают, что их собственные мамы подвергают их серьезной опасности. Также пользователи заявили о том, что мамы не только рискуют жизнями своих детей, но и учат подрастающих чад неверному с самого детства.

Николай Офицеров
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