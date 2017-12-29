В ходе пожара в Мумбаи жизни лишились 15 человек

Возгорание началось в здании ресторана, расположенного на территории торгового комплекса под названием Kamala Mills в Индии. Информацию обнародовали сегодня, 29 декабря, представители местного канала NDTV.

Пойда Анна

Согласно официально неподтвержденным данным, очаг возгорания находился в пабе London Taxi, однако впоследствии быстро распространился по всем 12 этажам Kamala Mills . Данный центр является популярным среди любителей ночных вечеринок, чем объясняется большое количество посетителей в день пожара.Некоторые очевидцы произошедшего выложили снимки здания в Сеть, на которых видно, что более всего пострадали верхние этажи ТРЦ. Среди погибших преобладает количество молодых девушек, которые в день трагедии отмечали некое мероприятие в одном из заведений на верхнем этаже.