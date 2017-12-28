На Алтае пьяная мать во сне задушила 5-месячного сына

Ребенок 5 месяцев был задушен собственной 31-летней матерью во сне. По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Против 31-летней жительницы Горно-Алтайска выдвинуто обвинение в причинении смерти по неосторожности. Органы СКР предполагают, что женщина могла задушить собственного 5-месячного сына, уснув после алкогольного опьянения.Как сообщается, ночью 27 декабря пьяная мать уложила возле себя своего ребенка 5 месяцев. Из-за собственной неосторожности она перекрыла дыхательные пути сыну, у того была спровоцирована механическая асфиксия, ставшая причиной смерти. Следствием уточняются все детали и обстоятельства произошедшего.В ноябре этого года поступало сообщение о факте убийства матерью ребенка по неосторожности в Ямало-Ненецком округе: изрядно выпившая женщина, решила покормить грудью 2-месячную дочь. В результате кормления у девочки случилось отравление этиловым спиртом.