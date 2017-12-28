Под Казанью женщина-волонтер провалилась в колодец и нашла там пропавшего мальчика

Ранее сообщалось о том, что а Казанской области во время прогулки на санках пропал 10-летний ребёнок. Спустя 6 часов поисков случилось чудо: пропавшего мальчика обнаружила жена спасателя, который занимался поисками ребёнка.

Валерия Голицына

Женщина из-за своей невнимательности провалилась в открытый люк и обнаружила там мальчика, который лежал под стенкой коллектора. Женщина подумала, что мальчик уже без признаков жизни, однако когда она начала звать на помощь ребёнок очнулся. Как оказалось, 10-летний Булат просто заснул, так и не дозвавшись помощи.Женщина позвонила мужу и сообщила, где они находятся. После того как их высвободили из ловушки, мальчика осмотрели медики и спасатели увезли ребёнка к родителями. Сама волонтёр получила сильную травму позвоночника и была госпитализирована, но в скором времени её выписали домой, несмотря на то, что женщине пока что трудно ходить и сидеть.