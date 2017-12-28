Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Под Казанью женщина-волонтер провалилась в колодец и нашла там пропавшего мальчика

Под Казанью женщина-волонтер провалилась в колодец и нашла там пропавшего мальчика

Вчера, 20:43
Ранее сообщалось о том, что а Казанской области во время прогулки на санках пропал 10-летний ребёнок. Спустя 6 часов поисков случилось чудо: пропавшего мальчика обнаружила жена спасателя, который занимался поисками ребёнка.

Под Казанью женщина-волонтер провалилась в колодец и нашла там пропавшего мальчика

 

Женщина из-за своей невнимательности провалилась в открытый люк и обнаружила там мальчика, который лежал под стенкой коллектора. Женщина подумала, что мальчик уже без признаков жизни, однако когда она начала звать на помощь ребёнок очнулся. Как оказалось, 10-летний Булат просто заснул, так и не дозвавшись помощи.

Женщина позвонила мужу и сообщила, где они находятся. После того как их высвободили из ловушки, мальчика осмотрели медики и спасатели увезли ребёнка к родителями. Сама волонтёр получила сильную травму позвоночника и была госпитализирована, но в скором времени её выписали домой, несмотря на то, что женщине пока что трудно ходить и сидеть.
Валерия Голицына
Новости по теме
В Амурской области нашли труп пропавшего 6-летнего мальчика
В Амурской области нашли труп пропавшего 6-летнего мальчика

Понедельник, 10 апреля, ознаменовался для села Уруша, что в Сковородинском районе, мрачным событием – на железнодорожных путях было найдено тело мальчика.

В Уфе разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика
В Уфе разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика

Вчера вечером в отделение полиции позвонила Олеся Шихалева. Женщина сообщила участковому, что её 11-летний сын Данил Спиридонов пропал, а самостоятельные

В Ленобласти полиция нашла пропавшего 2 дня назад 10-летнего мальчика
В Ленобласти полиция нашла пропавшего 2 дня назад 10-летнего мальчика

18 августа в отделение полиции Ленобласти обратилась 34-летняя женщина с заявлением о пропаже её 10-летнего сына, который ушёл из дому два дня назад. Сегодня

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости