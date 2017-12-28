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| | В Москве неизвестный сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

В Москве неизвестный сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

Вчера, 20:25
Сегодня днём на юге Москвы неизвестный водитель по неустановленным причинам совершил наезд на 11-летнего ребёнка. После этого он скрылся с места ДТП.

В Москве неизвестный сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

 

Свидетели отмечают, что водитель даже не пытался затормозить и сбил девочку на полном ходу. Скорость была невысокой, поэтому школьница в ДТП не получила серьёзных травм, однако была госпитализирована для проведения медицинского обследования.

Сейчас на месте дорожного происшествия работают следователи и сотрудники ДПС. Опрашиваются все свидетели, видевшие аварию, а также разыскиваются автомобили с камерами видеорегистраторов, которые могли зафиксировать произошедшее. Водитель скрылся с места ДТП и даже не попытался помочь пострадавшей.
Валерия Голицына
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