В Москве неизвестный сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

Сегодня днём на юге Москвы неизвестный водитель по неустановленным причинам совершил наезд на 11-летнего ребёнка. После этого он скрылся с места ДТП.

Валерия Голицына

Свидетели отмечают, что водитель даже не пытался затормозить и сбил девочку на полном ходу. Скорость была невысокой, поэтому школьница в ДТП не получила серьёзных травм, однако была госпитализирована для проведения медицинского обследования.Сейчас на месте дорожного происшествия работают следователи и сотрудники ДПС. Опрашиваются все свидетели, видевшие аварию, а также разыскиваются автомобили с камерами видеорегистраторов, которые могли зафиксировать произошедшее. Водитель скрылся с места ДТП и даже не попытался помочь пострадавшей.