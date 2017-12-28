Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

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| | В Аргентине акушер-гинеколог обезглавил младенца и оставил голову в утробе

В Аргентине акушер-гинеколог обезглавил младенца и оставил голову в утробе

Вчера, 20:00
В Аргентине акушер-гинеколог случайно обезглавил ребёнка, оставив голову в утробе матери, по информации VistaNews.

В Аргентине акушер-гинеколог обезглавил младенца и оставил голову в утробе

 

Ситуация произошла в Тартагале, где 30-летняя Рэйна Наталья Веласкес обратилась в больницу в связи с преждевременными родами, не добыв и половины стандартного срока. 25 декабря она оказалась в местной клинике, но врачи заявили, что она и сама родит, без кесарева сечения. Позже оказалось, что положение младенца было неправильным, потому когда его доставали, то тело вышло, а голова оказалась зажата в результате спазма матки. Это и привело к трагедии.

В настоящее время ведётся следствие по пункту «врачебная халатность». Тем не менее руководство клиники считает, что рано спешить, а нужно посмотреть результаты, которые даст вскрытие. Пока все, кто помогал Рэйне Наталье Веласкес рожать, на рабочих местах, никого из них не уволили.

Ирина Летинская
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