В Аргентине акушер-гинеколог обезглавил младенца и оставил голову в утробе

В Аргентине акушер-гинеколог обезглавил младенца и оставил голову в утробеВчера, 20:00
В городе Кейтнессе, Шотландия, врач-акушер во время кесарево сечения оставил новорожденной шрамы на всю жизнь. Малышка Кармен Эдвардс теперь должна всю жизнь
В Санкт-Петербурге произошел жуткий инцидент, повлекший за собой смерть ни в чем не повинного человека. Сотрудники правоохранительных органов арестовали
На юго-западе Москвы найдено тело акушера-гинеколога частной клиники. Он был убит в собственной квартире.