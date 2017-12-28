Мужчина чуть не остался без руки при попытке спасти акулу

В США мужчина едва не лишился конечности при попытке спасения акулы, которую прежде выловил в водах океана. Рыбак хотел перекусить плоскогубцами леску крючка, но акула резко выкрутилась, чуть не укусив своего спасителя.

Решение рыбака из Флориды о спасении выловленной им ранее акулы едва не привело его к потере руки. Лежащая на суше рыба укусила вместо руки мужчины плоскогубцы, которыми тот пытался перерезать леску, прикрепленную к крючку в ее пасти.Вероятно, рыбак посчитал неподвижную акулу бессознательной, поэтому мог не ожидать внезапного рывка с ее стороны. Однако, даже после неудавшейся попытки нападения со стороны рыбы, мужчина все-таки вытащил металлический крючок из пасти хищника, а его самого выпустил обратно в океан.26 декабря сообщалось о вылове рыбы длинной в три метра и относящейся к виду тупорылая акула. Морской хищник оказался беременной самкой, которая вела себя неагрессивно и выглядела здоровой. Удачливый рыбак сделал несколько фото со своим уловом и также выпустил рыбу.