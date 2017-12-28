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| | Мужчина чуть не остался без руки при попытке спасти акулу

Мужчина чуть не остался без руки при попытке спасти акулу

Вчера, 19:35
В США мужчина едва не лишился конечности при попытке спасения акулы, которую прежде выловил в водах океана. Рыбак хотел перекусить плоскогубцами леску крючка, но акула резко выкрутилась, чуть не укусив своего спасителя.

Мужчина чуть не остался без руки при попытке спасти акулу

 

Решение рыбака из Флориды о спасении выловленной им ранее акулы едва не привело его к потере руки. Лежащая на суше рыба укусила вместо руки мужчины плоскогубцы, которыми тот пытался перерезать леску, прикрепленную к крючку в ее пасти.

Вероятно, рыбак посчитал неподвижную акулу бессознательной, поэтому мог не ожидать внезапного рывка с ее стороны. Однако, даже после неудавшейся попытки нападения со стороны рыбы, мужчина все-таки вытащил металлический крючок из пасти хищника, а его самого выпустил обратно в океан.

26 декабря сообщалось о вылове рыбы длинной в три метра и относящейся к виду тупорылая акула. Морской хищник оказался беременной самкой, которая вела себя неагрессивно и выглядела здоровой. Удачливый рыбак сделал несколько фото со своим уловом и также выпустил рыбу.
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