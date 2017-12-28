На съёмочную группу «Ревизорро» напали в Ярославле

В Ярославле владельцы одного из заведений питания напали на съемочную команду программы «Ревизорро».

Инцидент произошел вчера, 27 декабря, когда началась съемка очередного выпуска детской программы «Ревизорро». На этот раз ведущая наведалась в Ярославль, в заведение общепита «Шашлык-машлык». 16-летнюю девушку и съемочную группу встретили не слишком тепло.Владельцы и работники кафе начали разборки с телевизионщиками. Словестная перепалка возросла до драки. Главной героине шоу даже угрожали ножом. Для того, чтобы закончить конфликт, была вызвана Росгвардия. По словам телеведущей, по приезду правоохранителей конфликт не исчез. При этом, представители органов остались в стороне и ждали его окончания.В результате потасовки несколько человек съемочной группы получили телесные повреждения разно тяжести. Также их ограбили зачинщики драки. Потом вещи были возвращены. По результатам потасовки полиция возбудила два уголовных дела.