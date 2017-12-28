В Мурино двойник Урганта переехал руки хозяйке угнанного авто

Сообщается о задержании автомобильного угонщика очень похожего на телеведущего Ивана Урганта. При угоне машины преступник переехал руки женщине, являющейся хозяйкой транспортного средства.

В поселке Мурино зафиксирован инцидент с угоном автомобильного средства у 47-летней местной жительницы. Женщина-водитель иномарки отвлеклась, чтобы проверить колесо, а угонщик воспользовался ситуацией – сел за руль и уехал. Поиски угнанного автомобиля продолжались с восьми часов вечера 27 декабря до двух часов ночи 28 декабря.Известно, что сам автоугонщик лично подошел к водителю авто и сообщил о якобы спущенном колесе. Когда женщина обернулась, чтобы посмотреть на колесо, преступник прыгнул на водительское сиденье, но и хозяйка транспортного средства успела схватиться за руль. Около сотни метров угонщик проволочил за машиной женщину, пока та не отпустила руки и упала, а задние колеса машины не наехали ей на руки.Описывая преступника правоохранительным органам, пострадавшая указала, что мужчина похож на телеведущего Ивана Урганта, но угонщик был без бороды.