Число погибших в двойном теракте в Кабуле выросло до 41

Однако стало известно, что число погибших возросло до 41 и среди всех тел найдены и женщины и дети. Помимо этого, госпитализировано в местную больницу 86 пострадавших, в том числе и тяжелораненых. Теракт организовал террорист-смертник, который взорвал себя рано утром, близ одного из культурных центров города. А сразу после него взорвались и две магнитные мины, закреплённые на стенах центра.
«Исламское государство»* (деятельность группировки запрещена на территории России) само взяло на себя ответственность за такой жестокий двойной теракт и признало террориста-смертника одним из своих приспешников.