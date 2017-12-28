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| | Число погибших в двойном теракте в Кабуле выросло до 41

Число погибших в двойном теракте в Кабуле выросло до 41

Вчера, 18:41
Сегодня утром в Афганистане, в городе Кабул приспешники запрещенной в РФ группировки ИГ* совершили двойной теракт в культурном центре города. По предварительной информации местных СМИ погибло 40 человек, а 50 оказались пострадавшими.

Число погибших в двойном теракте в Кабуле выросло до 41

 

Однако стало известно, что число погибших возросло до 41 и среди всех тел найдены и женщины и дети. Помимо этого, госпитализировано в местную больницу 86 пострадавших, в том числе и тяжелораненых. Теракт организовал террорист-смертник, который взорвал себя рано утром, близ одного из культурных центров города. А сразу после него взорвались и две магнитные мины, закреплённые на стенах центра.

«Исламское государство»* (деятельность группировки запрещена на территории России) само взяло на себя ответственность за такой жестокий двойной теракт и признало террориста-смертника одним из своих приспешников.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Валерия Голицына
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