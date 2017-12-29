Непослушный российский турист утонул во Вьетнаме во время шторма

На вьетнамском курорте Нячанг погиб российский турист, который ослушался штормового предупреждения и пошёл купаться в бурю.

Валерия Голицына

Рано утром 28 декабря в курортном городке Нячанг, по данным местных СМИ, спасатели передали штормовое предупреждение и известили всех туристов о надвигающемся шторме. Однако компанию из четырёх друзей такое предупреждение не остановило, и молодые люди пошли купаться, невзирая на опасность. Во время купания компанию отнесло сильным течением далеко от берега в открытые воды, а потом начало тащить в водоворот. Спасательная группа оперативно помогла трём мужчинам из компании, однако одного из них всё же спасти не успели.Туриста нашли мёртвым через несколько часов после окончания шторма недалеко от берега. Погибшему было 33 года.