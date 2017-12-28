В аэропорту Шереметьево удалось предотвратить авиакатастрофу

В Шереметьево удалось избежать серьёзной авиакатастрофы, в которой машина для уборки снега могла протаранить пассажирский самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».

Александр Вест

В Telegram-канале Mash была обнародована информация о том, что воздушное судно, следовавшее согласно рейсу SU020, разгонялось для совершения полёта, когда диспетчер Шереметьево объявил экипажу самолёта, что разрешение на взлёт им было выдано по случайности. В момент разгона воздушного судна на взлётной полосе работала машина по уборке снега, которая оказалась на пути у взлетающего самолёта. Разрушительных последствий столкновения удалось избежать, так как экипаж самолёта вовремя снизил скорость, затормозив разогнавшееся воздушное судно.Диспетчер, по ошибке выдавший разрешение на осуществление полёта, получил выговор от руководства аэропорта.