В аэропорту Шереметьево удалось предотвратить авиакатастрофу

В Telegram-канале Mash была обнародована информация о том, что воздушное судно, следовавшее согласно рейсу SU020, разгонялось для совершения полёта, когда диспетчер Шереметьево объявил экипажу самолёта, что разрешение на взлёт им было выдано по случайности. В момент разгона воздушного судна на взлётной полосе работала машина по уборке снега, которая оказалась на пути у взлетающего самолёта. Разрушительных последствий столкновения удалось избежать, так как экипаж самолёта вовремя снизил скорость, затормозив разогнавшееся воздушное судно.
Диспетчер, по ошибке выдавший разрешение на осуществление полёта, получил выговор от руководства аэропорта.