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| | В США парикмахер отрезал ухо непослушному клиенту

В США парикмахер отрезал ухо непослушному клиенту

Сегодня, 05:20
В США произошел инцидент, в ходе которого горе-парикмахер, проводя стрижку своему клиенту, случайно порезал ему ухо. В результате посетитель был настолько рассержен, что обратился в полицию, а парикмахеру грозит реальный тюремный срок.
 

В США парикмахер отрезал ухо непослушному клиенту

 

Пострадавший рассказал стражам порядка о возмущении стилиста, который требовал перестать ерзать на стуле. После этого ударил его лезвиями ножниц по уху. Помимо этого, парикмахер с помощью триммера выбрил ему внушительных размеров полосу по центру головы, оставив по бокам такие же длинные волосы.
 
не уточняется, какая прическа задумывалась изначально, ведь вполне вероятно, что именно такая. Сам стилист на допросе у полиции заявил, что произошедшее считает не более чем несчастным случаем, а потому приговор он назвал несправедливым и надуманным.

Николай Офицеров
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