В США парикмахер отрезал ухо непослушному клиенту

В США парикмахер отрезал ухо непослушному клиентуСегодня, 05:20
Личный парикмахер Барака Обамы Зарифф раскрыл секрет стильной прически президента и рассказал о том, как это стричь 44-го главу США. Со слов мужчины, тайна
Президент Франции Франсуа Олландо оценивает услуги своего парикмахера в 9 895 евро. Именно столько получает стилист в обмен на конфиденциальность и
Под Калугой парикмахер три дня насиловала напавшего на нее грабителя. Бедолага, когда шел на преступление, еще не знал, что ему предстоит стать заложником