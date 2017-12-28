Настоящий Гринч! В Сургуте преступник украл мешок подарков с детского утренника

Мужчина из Сургута украл с детского утренника мешок с подарками стоимостью 12 тысяч рублей. Жителя задержали полицейские.

Любовь Шевцова

По данным правоохранительных органов, 31-летний горожанин Сургута заметил мешок с подарками, который стоял около музея, где и проходил детских утренник, из окна своего дома, и решил присвоить его себе.После этого он вышел на улицу и похитил мешок, оставленный работниками около входа в здание. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.Полицейскими было возбуждено уголовное дел по статье "Кража", которая предусматривает наказание в виде 5 лет колонии. На данный момент молодой человек находится под подпиской о не выезде.Ранее известно, что парень уже не однократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте и хулиганство.