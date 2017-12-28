Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

Мнения

Лекарство от ВИЧ найдено: Учёные нашли способ борьбы с болезнью

О новом варианте лечить ВИЧ.

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

Сюжеты :

Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями
| | Настоящий Гринч! В Сургуте преступник украл мешок подарков с детского утренника

Настоящий Гринч! В Сургуте преступник украл мешок подарков с детского утренника

Сегодня, 11:48
Мужчина из Сургута украл с детского утренника мешок с подарками стоимостью 12 тысяч рублей. Жителя задержали полицейские.

Настоящий Гринч! В Сургуте преступник украл мешок подарков с детского утренника

 

По данным правоохранительных органов, 31-летний горожанин Сургута заметил мешок с подарками, который стоял около музея, где и проходил детских утренник, из окна своего дома, и решил присвоить его себе.

После этого он вышел на улицу и похитил мешок, оставленный работниками около входа в здание. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

Полицейскими было возбуждено уголовное дел по статье "Кража", которая предусматривает наказание в виде 5 лет колонии. На данный момент молодой человек находится под подпиской о не выезде.

Ранее известно, что парень уже не однократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте и хулиганство.
Любовь Шевцова
Новости по теме
В Кемеровской области парень украл мешок картошки, чтобы пойти в баню
В Кемеровской области парень украл мешок картошки, чтобы пойти в баню

По информации ГУ МВД России, в Кемеровской области в городе Новокузнецк молодой парень украл мешок картошки, чтобы пойти в баню. По факту этого инцидента

В Приморье в подвале местной жительницы нашли мешок конопли
В Приморье в подвале местной жительницы нашли мешок конопли

В Приморье в подвале местной жительницы сотрудники правоохранительных органов нашли мешок конопли. Как оказалось, 54-летняя жительница хранила наркотики для

За серию краж из автомобилей задержан ранее судимый ивановец
За серию краж из автомобилей задержан ранее судимый ивановец

Ущерб от действий злоумышленника составил около 123 тыс. рублей

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости