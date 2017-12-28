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| | Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге попал на видео

Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге попал на видео

Сегодня, 10:17
Камеры видеонаблюдения в продуктовом гастрономе в Санкт-Петербурге сумели запечатлеть мужчину, который подозревается в организации взрыва, состоявшегося в универсаме. На видео видно, как неизвестный оставляет рюкзак и покидает магазин.

Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге попал на видео

 

На видеохостинге YouTube были опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлён момент, когда исполнитель взрыва, прогремевшего в продуктовом универсаме в Санкт-Петербурге, оставляет взрывное устройство в магазине. На видеокадрах обнародованного видео можно заметить, как мужчина, облачённый в куртку с капюшоном зелёного цвета, с рюкзаком бежевого цвета заходит в супермаркет. Своё рюкзак он оставил в камере для хранения вещей клиентов, а сам несколько минут делал вид, что интересуется различными товарами.

 
Через некоторое время неизвестный покинул территорию гастронома, оставив свой рюкзак в камере хранения, так и не вернувшись за ним. Стоит отметить, из-за взрыва, случившегося в петербургском супермаркете, пострадавшими были объявлены по меньшей мере 13 человек.

Александр Вест
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