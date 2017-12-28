Подозреваемый в организации взрыва в Петербурге попал на видео

На видеохостинге YouTube были опубликованы видеоматериалы, на которых запечатлён момент, когда исполнитель взрыва, прогремевшего в продуктовом универсаме в Санкт-Петербурге, оставляет взрывное устройство в магазине. На видеокадрах обнародованного видео можно заметить, как мужчина, облачённый в куртку с капюшоном зелёного цвета, с рюкзаком бежевого цвета заходит в супермаркет. Своё рюкзак он оставил в камере для хранения вещей клиентов, а сам несколько минут делал вид, что интересуется различными товарами.
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