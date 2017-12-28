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| | В Братске убийством закончился конфликт между глухонемыми женщинами

В Братске убийством закончился конфликт между глухонемыми женщинами

Вчера, 21:40
В Братске в Падунском районе города ссора между глухонемыми женщинами, которые распивали спиртные напитки в компании своих знакомых, обернулась трагедией, в ходе чего одна из участниц конфликта погибла.

В Братске убийством закончился конфликт между глухонемыми женщинами

 

Представители Следственного комитета Российской Федерации занимаются расследованием инцидента, в котором глухонемая женщина скончалась прямо у себя в квартире из-за полученных травм головы. В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранителями было установлено, что в одном из жилых домов в городе Братск компания из четырёх человек, все из которых были глухонемыми, занималась распитием спиртных напитков. В ходе застолья между двумя женщинами возникла стычка, в которой 36-летняя глухонемая женщина нанесла несколько сильных ударов в голову своей 48-летней оппонентке.

Как выяснилось, последствия травмы проявили себя лишь через определённый период времени, когда через пару дней пострадавшая скончалась прямо у себя в квартире. По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело относительно нанесения умышленного ущерба, повлекшего смерть пострадавшего.
Александр Вест
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