В Братске убийством закончился конфликт между глухонемыми женщинами

В Братске в Падунском районе города ссора между глухонемыми женщинами, которые распивали спиртные напитки в компании своих знакомых, обернулась трагедией, в ходе чего одна из участниц конфликта погибла.

Александр Вест

Представители Следственного комитета Российской Федерации занимаются расследованием инцидента, в котором глухонемая женщина скончалась прямо у себя в квартире из-за полученных травм головы. В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранителями было установлено, что в одном из жилых домов в городе Братск компания из четырёх человек, все из которых были глухонемыми, занималась распитием спиртных напитков. В ходе застолья между двумя женщинами возникла стычка, в которой 36-летняя глухонемая женщина нанесла несколько сильных ударов в голову своей 48-летней оппонентке.Как выяснилось, последствия травмы проявили себя лишь через определённый период времени, когда через пару дней пострадавшая скончалась прямо у себя в квартире. По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело относительно нанесения умышленного ущерба, повлекшего смерть пострадавшего.