Жительница Петербурга про взрыв в супермаркете: было много крови

Дочь пострадавшей вследствие взрыва в супермаркете Петербурга сообщает о большом количестве крови на месте происшествия. Со слов матери известно, что ее откинуло сильной волной от взрыва или оглушило.

Жительница Петербурга, являющаяся дочерью женщины, пострадавшей при детонировании неизвестного устройства в камере хранения одного из супермаркетов города, сообщила подробности инцидента. После того как прогремел взрыв, люди начали выбегать из помещения магазина, при этом двери были выбиты взрывной волной и многие люди были в крови.На данный момент уточняются данные о количестве пострадавших, но есть сведения, что их число достигает порядком 10 человек. Четверо из них уже доставлены в больницу Петербурга, у одного из пострадавших тяжелые травмы.На данный момент подробности и обстоятельства происшествия в супермаркете выясняются специализированными органами. СКР сообщает о возбуждении дела по факту покушения на жизнь нескольких лиц.