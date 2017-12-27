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| | Жительница Петербурга про взрыв в супермаркете: было много крови

Жительница Петербурга про взрыв в супермаркете: было много крови

Вчера, 21:02
Дочь пострадавшей вследствие взрыва в супермаркете Петербурга сообщает о большом количестве крови на месте происшествия. Со слов матери известно, что ее откинуло сильной волной от взрыва или оглушило.

Жительница Петербурга про взрыв в супермаркете: было много крови

 

Жительница Петербурга, являющаяся дочерью женщины, пострадавшей при детонировании неизвестного устройства в камере хранения одного из супермаркетов города, сообщила подробности инцидента. После того как прогремел взрыв, люди начали выбегать из помещения магазина, при этом двери были выбиты взрывной волной и многие люди были в крови.

На данный момент уточняются данные о количестве пострадавших, но есть сведения, что их число достигает порядком 10 человек. Четверо из них уже доставлены в больницу Петербурга, у одного из пострадавших тяжелые травмы.

На данный момент подробности и обстоятельства происшествия в супермаркете выясняются специализированными органами. СКР сообщает о возбуждении дела по факту покушения на жизнь нескольких лиц.
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