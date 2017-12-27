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| | В супермаркете Петербурга произошел мощный взрыв

В супермаркете Петербурга произошел мощный взрыв

Вчера, 20:37
Из-за взрыва в камере хранения в магазине Петербурга пострадали несколько человек. Следственным комитетом произошедшее классифицировано, как покушение на убийство.

В супермаркете Петербурга произошел мощный взрыв

 

В супермаркете города Санкт-Петербурга прозвучал взрыв в 18:55, пожара зафиксировано не было. После эвакуации посетителей и работников магазина, был начат осмотр места взрыва сотрудниками полиции совместно со специалистами по взрывотехнике.

Детали инцидента уточняются представителями правоохранительных органов. На данный момент установлено место взрыва – камера хранения. СМИ сообщают, что впоследствии детонирования неизвестного устройства, взрывной волной была задета касса.

В супермаркете Петербурга произошел мощный взрыв

 

Количество пострадавших по разным данным составляет до 10 человек, из которых по сообщению СКР были госпитализированы четверо. Ранения одного из доставленных в больницу тяжелые, у второго госпитализированного посетителя магазина среднетяжелые травмы.

Выдвигаются предположения, что причиной взрыва могло быть взрывное устройство из около 200 г тротила. На данный момент открыто дело по факту покушения на жизни двух и более лиц.
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