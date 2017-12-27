В супермаркете Петербурга произошел мощный взрыв

Из-за взрыва в камере хранения в магазине Петербурга пострадали несколько человек. Следственным комитетом произошедшее классифицировано, как покушение на убийство.

В супермаркете города Санкт-Петербурга прозвучал взрыв в 18:55, пожара зафиксировано не было. После эвакуации посетителей и работников магазина, был начат осмотр места взрыва сотрудниками полиции совместно со специалистами по взрывотехнике.Детали инцидента уточняются представителями правоохранительных органов. На данный момент установлено место взрыва – камера хранения. СМИ сообщают, что впоследствии детонирования неизвестного устройства, взрывной волной была задета касса.

Количество пострадавших по разным данным составляет до 10 человек, из которых по сообщению СКР были госпитализированы четверо. Ранения одного из доставленных в больницу тяжелые, у второго госпитализированного посетителя магазина среднетяжелые травмы.Выдвигаются предположения, что причиной взрыва могло быть взрывное устройство из около 200 г тротила. На данный момент открыто дело по факту покушения на жизни двух и более лиц.