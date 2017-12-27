При обыске машины в Забайкалье у мужчины было найдено 500 медвежьих лап

Сотрудниками ДПС совместно с Россельхознадзором было обнаружено в автомобиле около 500 медвежьих лап, не сопровождавшихся никакими ветеринарными документами. Кроме того, в машине имелись почти 40 лосиных губ.

Представители пресс-службы Россельхознадзора в Амурской области и Забайкалье сообщили о крупнейшей партии дериватов диких животных, изъятой у водителя транспортного средства. В их числе 468 лап медведя и 37 лосиных губ, которые перевозились без сопровождающей документации. Касательно хозяина груза открыто дело по факту нарушения административного порядка.

Дериваты животных выявлены в поселке Забайкалья, граничащем с КНР. Там располагается самый крупный пограничный переход, и там же часто предпринимаются попытки переправить подобный груз на территорию Китая. Целью контрабанды является сбыт товара на черном рынке.Последняя наибольшая партия медвежьих лап была зафиксирована контролирующими службами в 2012 году, тогда она составила 115 штук.Как известно, в Китае лапы медведя считаются деликатесом, а кроме того их используют в медицине. Китайцы верят в чудодейственность нижних конечностей убитого животного. В РФ продажа медвежьих лап официально запрещена благодаря закону, защищающему диких животных.