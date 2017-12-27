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| | На видео попали последние слова водителя автобуса перед наездом на пешеходов

На видео попали последние слова водителя автобуса перед наездом на пешеходов

Вчера, 19:45
На видео попали последние слова водителя автобуса перед наездом на пешеходов. Инцидент произошел в подземном переходе возле станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ.

На видео попали последние слова водителя автобуса перед наездом на пешеходов

 

Полицейским удалось частично восстановить видео с регистратора. Последними словами шофера перед аварией стали грязные ругательства. Это свидетельствует о том, что он сам не ожидал подобного развития событий. В результате наезда погибли четыре человека. Водитель общественного транспорта находится в критическом состоянии в больнице. Полицейские рассматривают различные версии случившегося.

По одному из предположений, авария произошла из-за технических неисправностей. Вторая версия говорит о неумении человека за рулем справиться с управлением автобуса. Согласно третьей догадке, под педаль тормоза закатилась бутылка со спиртным. Все предположения выдвигаются неофициально. Ведется следствие, позже правоохранители сделают окончательные выводы.
Домбровский Сергей
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