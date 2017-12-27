Дрейфовавшего семь месяцев в Индийском океане моряка с котом спасли

Моряк из Польши семь месяцев плыл по течению в Индийском океане, компанию мужчине составлял только кот. Спасти путешественников удалось у берегов острова Реюньон. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

Спасатели пограничной службы Реюньона обнаружили у берегов острова необычного путешественника. По рассказам польского моряка, он семь месяцев назад отплыл в ЮАР с Коморских островов на модернизированном им самим катере. Мужчина решил найти лучшую работу, но так и не доплыл до места назначения. Посреди самой пустынной зоны океана катер сломался и стал дрейфовать. У мужчины запасов было только на месяц, поэтому ему пришлось съедать выловленное и всего полпачки лапши быстрого приготовления в день, а при дожде наполнять посуду водой. Компанию все это время моряку составлял кот.Сейчас мужчина и животное в безопасности, их жизни ничего не угрожает.