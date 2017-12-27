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| | В Ярославле агрессивный пони атаковал женщину

В Ярославле агрессивный пони атаковал женщину

Вчера, 18:57
Хозяйка сбежавшего из конюшни в Ярославле пони, который напал на работавшую в огороде женщину, по решению суда должна будет полностью покрыть расходы, связанные с лечением и компенсацией нанесенного морального вреда, о чем рассказали сотрудники прокуратуры области.
 

В Ярославле агрессивный пони атаковал женщину

 

Согласно информации надзорного ведомства, еще в июле в Ярославле местная жительница на приусадебном участке занималась уборкой сена. Инцидент был зафиксирован в Заволжском районе Ярославля.
 
«Женщина внезапно увидела, что к ней на большой скорости приближается пони. Лошадь налетела на нее и мордой ударила в грудь и голову. Женщина в итоге упала и потеряла сознание. Позже у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма», - говорится в сообщении правоохранительных органов, занявшихся расследованием инцидента.
 
Выяснилось, что пони является собственностью жительницы Рыбинска, которая прибыла погулять с ним на территорию конной школы, расположенной неподалеку от дома пострадавшей женщины. Прокуратура указывает на то, что женщина оставила лошадь без присмотра и даже не заметила, как та сбежала с территории конной школы.

Николай Офицеров
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