Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Мнения

Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Для этого они изучили поведение рыб. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой
| | Очевидец стрельбы на фабрике «Меньшевик» пытался вырвать оружие

Очевидец стрельбы на фабрике «Меньшевик» пытался вырвать оружие

Вчера, 18:47
Очевидец того, как директор фабрики «Меньшевик» выстрелил в охранника предприятия, рассказал подробности инцидента. По его словам, он пытался отобрать у стрелявшего оружие.

Очевидец стрельбы на фабрике «Меньшевик» пытался вырвать оружие

 

Утром 27 декабря глава фабрики «Меньшевик» начал стрельбу, в ходе которой нанес смертельное огнестрельное ранение охраннику предприятия, а также ранил нескольких человек. Очевидец происшествия сказал, что увидел директора Илью Аверьянова передергивающего затвор автомата когда открывал замок.

Пытаясь остановить нападающего, свидетель и невольный участник инцидента прикрыл дверь, но Аверьянов открыл ее и начал стрельбу. Первой жертвой стрелявшего стал сотрудник службы безопасности, умерший на месте.

Свидетель рассказывает, что пытался вырвать из рук Аверьянова автомат, но это у него не получилось. Воспользовавшись заминкой со стороны нападающего, свидетелю удалось убежать с линии огня.

Кроме убитого охранника, стрелявший ранил еще несколько людей, после чего ему удалось скрыться.
Новости по теме
В Москве расстрелявший охранника экс-директор фабрики
В Москве расстрелявший охранника экс-директор фабрики "Меньшевик" объявлен в розыск

Представители правоохранительных органов Москвы подтверждают, что на данный момент бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов находится в

Полиция опровергла сведения о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве
Полиция опровергла сведения о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве

Представители столичных правоохранительных органов отозвались о сведениях, обнародованных в ряде СМИ о том, что директор предприятия «Меньшевик»,

На юго-востоке Москвы владелец завода
На юго-востоке Москвы владелец завода "Меньшевик" открыл стрельбу

В данный момент представители столичных правоохранительных органов проверяют информацию относительно произведённых выстрелов из огнестрельного оружия в районе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости