Очевидец стрельбы на фабрике «Меньшевик» пытался вырвать оружие

Очевидец того, как директор фабрики «Меньшевик» выстрелил в охранника предприятия, рассказал подробности инцидента. По его словам, он пытался отобрать у стрелявшего оружие.

Утром 27 декабря глава фабрики «Меньшевик» начал стрельбу, в ходе которой нанес смертельное огнестрельное ранение охраннику предприятия, а также ранил нескольких человек. Очевидец происшествия сказал, что увидел директора Илью Аверьянова передергивающего затвор автомата когда открывал замок.Пытаясь остановить нападающего, свидетель и невольный участник инцидента прикрыл дверь, но Аверьянов открыл ее и начал стрельбу. Первой жертвой стрелявшего стал сотрудник службы безопасности, умерший на месте.Свидетель рассказывает, что пытался вырвать из рук Аверьянова автомат, но это у него не получилось. Воспользовавшись заминкой со стороны нападающего, свидетелю удалось убежать с линии огня.Кроме убитого охранника, стрелявший ранил еще несколько людей, после чего ему удалось скрыться.