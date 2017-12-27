Повар-веган записал рождественское обращение и убил свою семью

Весьма популярный кулинар и по совместительству человек, придерживающийся веганства, Энтони Милан Росс получил обвинения в убийстве своих близких. По версии следствия, мужчина записал рождественское видео, после чего перестрелял всю свою семью.

Соседи Энтони заявили в полицию о том, что Росс был замечен, стреляющим в некую женщину прямо на веранде своего дома. После того, как у него спросили, всё ли в порядке, мужчина направил оружие на очевидцев, ответив отрицательно. Очевидцы сообщают, что после того, как мужчина вернулся в дом, они услышали ещё как минимум два выстрела. Стоит отметить, что до совершения страшной серии убийств Энтони опубликовал записанное со своим 11-летним сыном видео, на котором они пели рождественскую песню.

Александр Вест

После заявления соседей о стрельбе дом Росса окружили полицейские. Более двух часов длились переговоры, которые ни к чему не привели. Отметим, даже после штурма здания задержанный затруднялся ответить на вопрос полицейских, что для него стало мотивом для убийства своих родных.