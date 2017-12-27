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| | Ангольский спутник, запущенный с Байконура, застраховали на $121 млн

Ангольский спутник, запущенный с Байконура, застраховали на $121 млн

Вчера, 17:00
Представители страховой компании СОГАЗ заявили о том, что ангольский спутник под названием «Ангосат», с которым после запуска с космодрома Байконур связь полностью была потеряна, был застрахован на 121 миллион долларов.

Ангольский спутник, запущенный с Байконура, застраховали на $121 млн

 

Сотрудник СОГАЗа заявил о том, что страхование спутника прошло с делением долей 50 на 50. В данный момент, по заверению представителей страховой компании, достоверные данные о судьбе спутника связи не известны, а эксперты СОГАЗа расследуют все детали произошедшего инцидента.
 
Сегодня, 27 декабря, «Роскосмос» объявил о том, что спутник связи перестал отвечать на какие-либо запросы после вывода его на запланированную орбиту. Специалисты «Роскосмоса» заметили, что связь со спутником оборвалась после этапа отсоединения «Ангосата» от разгонного блока ракетоносителя.

По предварительным данным, причиной полной потери связи могут служить ошибки в вычислительных процессах, или же неисправность в аккумуляторе. Также не исключают возможность сбоя цифровой вычислительной машины.
Александр Вест
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