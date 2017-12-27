Ангольский спутник, запущенный с Байконура, застраховали на $121 млн

По предварительным данным, причиной полной потери связи могут служить ошибки в вычислительных процессах, или же неисправность в аккумуляторе. Также не исключают возможность сбоя цифровой вычислительной машины.
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Для этого они изучили поведение рыб.
От Редактора
Что скрывает американское правительство?
Стало известно, что первый национальный спутник связи Анголы AngoSat-1, который стартовал с космодрома Байконур, не вышел на контакт. Запуск спутника состоялся
Военный спутник, запущенный с Байконура, при помощи разгонного блока "Бриз-М" выведен на целевую орбиту. Об этом в четверг, 17 августа, сообщили в пресс-службе
Пресс-служба Роскосмоса сообщила журналистам, что запущенный накануне с Байконура спутник связи «Экспресс АМ-5» успешно выведен на расчетную орбиту.