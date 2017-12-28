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| | Официанты пытались спасти от потопа ресторан с помощью мусорных контейнеров

Официанты пытались спасти от потопа ресторан с помощью мусорных контейнеров

Сегодня, 03:30
Девушка под именем Венди Янг в своём аккаунте в социальной сети Facebook разместила видеозапись, на которой запечатлены старания официантов, пытающихся спасти от затопления ресторан в США из-за трещины в одной из стенок аквариума.

Официанты пытались спасти от потопа ресторан с помощью мусорных контейнеров

 

По словам Венди, она в сопровождении своей матери отправились в канун Рождества поужинать в ресторане вьетнамской кухни, расположенном в американском штате Техас. Янг заметила, что внезапно в стенке огромного аквариума образовалась трещина, из которой начал бить сильный поток воды. Несмотря на суматоху, вызванную официантами, старающимися подставить под поток воды мусорные контейнеры, чтобы вода не проливалась на пол, посетителей всё также обслуживали в привычном режиме.

Венди добавила, что рыб вытаскивали с помощью специальных сеток, однако, девушка заметила, что спасти удалось не всех обитателей аквариума. Всего за сутки видеозапись просмотрели более 8,6 тысяч человек, оставив в комментариях многочисленные сожаления, направленные работникам ресторана.
Александр Вест
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