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| | Полиция опровергла сведения о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве

Полиция опровергла сведения о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве

Сегодня, 12:01
Представители столичных правоохранительных органов отозвались о сведениях, обнародованных в ряде СМИ о том, что директор предприятия «Меньшевик», расположенного в Москве, открыл огонь по посетителям фабрики, взяв в заложники несколько человек.

Полиция опровергла сведения о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве

 

В ряде средств массовой информации сегодня была опубликована информация относительно возможного захвата заложников на юго-востоке Москвы на территории фабрики «Меньшевик». Полиция столицы РФ поспешила опровергнуть данные заявления, заметив, что информация относительно стрельбы в предприятии не соответствует действительности. Стоит напомнить, что ранее многие СМИ указывали на факт крупной задолженности, из-за которой директор предприятия открыл огонь по кредиторам, пришедшим за выплатой долга.

Ранее сообщалось, что директор «Меньшевика» взял в заложники несколько человек и не допускал медицинских специалистов к раненым. Также напомним, что в СМИ сообщалось, что директор предприятия был вооружен «Сайгой».
Александр Вест
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