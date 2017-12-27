Едва не взорвались: Огнеопасное ДТП в Воронеже спровоцировало пробки

На улице 9 Января в Воронеже образовались пробки, причиной которых стала авария с участием грузовика, перевозившего пропан. Затор заметили свидетели – воронежцы, которые пытались попасть по этой дороге на работу.

Дарья Светозарова

Водители, которые оказались недалеко от эпицентра событий отмечают, что людям повезло: столкновение было слабым - взрыва и человеческих жертв за собой не повлекло. Застрявшие в пробке автомобилисты, пишет VistaNews, стали постить фото аварии в соцсети, стремясь продемонстрировать свое недовольство и вынужденное безделье.Однако подписчики сочли, что это малая беда, ведь при иных обстоятельствах все эти водители и их пассажиры могли взлететь на воздух. Комментаторы призвали шоферов немного потерпеть: «Скоро мост откроют, и будет вам счастье», - написали они.