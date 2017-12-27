СМИ сообщили о похищении специалиста по блокчейну в Киеве

Ряд очевидцев засвидетельствовали факт похищения Павла Лернера, являющегося гражданином Российской Федерации. По сообщению очевидцев, похищение специалиста в области IT-технологий произошло в районе одного из столичных офисных центров. Свидетели инцидента утверждают, что несколько облачённых в тёмную одежду мужчин, имевших на головах балаклавы, силой впихнули Лернера в машину неустановленной марки и скрылись в неизвестном направлении.
Близкие Павла обратились в отделение столичной полиции, где указали, что Лернер уже во второй половине дня в минувший вторник перестал отвечать на телефонные вызовы. Стоит отметить, что из Испании в Украину Павел приехал для работы над некими проектами, связанными с разработкой криптовалют.