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| | СМИ сообщили о похищении специалиста по блокчейну в Киеве

СМИ сообщили о похищении специалиста по блокчейну в Киеве

Сегодня, 11:35
Специалист в области блокчейн-технологий и IT-сфере Павел Лернер в данный момент разыскивается в Киеве. Источник в столичной полиции сообщил о том, что похищение Павла состоялось в районе улицы Степана Бандеры.

СМИ сообщили о похищении специалиста по блокчейну в Киеве

 

Ряд очевидцев засвидетельствовали факт похищения Павла Лернера, являющегося гражданином Российской Федерации. По сообщению очевидцев, похищение специалиста в области IT-технологий произошло в районе одного из столичных офисных центров. Свидетели инцидента утверждают, что несколько облачённых в тёмную одежду мужчин, имевших на головах балаклавы, силой впихнули Лернера в машину неустановленной марки и скрылись в неизвестном направлении.

Близкие Павла обратились в отделение столичной полиции, где указали, что Лернер уже во второй половине дня в минувший вторник перестал отвечать на телефонные вызовы. Стоит отметить, что из Испании в Украину Павел приехал для работы над некими проектами, связанными с разработкой криптовалют.
Александр Вест
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