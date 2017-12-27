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| | На юго-востоке Москвы владелец завода "Меньшевик" открыл стрельбу

На юго-востоке Москвы владелец завода "Меньшевик" открыл стрельбу

Сегодня, 10:39
В данный момент представители столичных правоохранительных органов проверяют информацию относительно произведённых выстрелов из огнестрельного оружия в районе фабрики «Меньшевик». По некоторым данным, огонь открыл глава завода.

На юго-востоке Москвы владелец завода "Меньшевик" открыл стрельбу

 

По предварительным данным, на фабрике «Меньшевик», расположенной в юго-восточной части столицы, произошла стрельба. Очевидцы слышали звуки выстрелов с улицы Иловайской. Правоохранители полагают, что директор предприятия открыл огонь из винтовки «Сайга» и ранил минимум троих человек. На место происшествия были направлены представители правоохранительных органов для контроля над ситуацией. По сообщению очевидцев, директор предприятия из-за сильной задолженности фабрики решил расстрелять посетителей, которые пришли за возвращением долгов.

В данный момент директор «Меньшевика» удерживает в заложниках несколько человек. Фабрику уже оцепили столичные правоохранители. Подозреваемый отказывается предоставлять раненым услуги медицинских специалистов.
Александр Вест
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